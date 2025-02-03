Дуда опасается роста международной преступности после завершения войны РФ против Украины

По словам президента Польши, многие столкнутся с посттравматическим стрессовым расстройством после завершения российско-украинской войны

Анджей Дуда (Фото: ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что завершение российско-украинской войны может привести к росту международной организованной преступности. Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.

Дуда выразил опасение, что после завершения войны России против Украины криминальная активность может распространиться из Украины в Польшу, а также затронуть Западную Европу и США.

Он сравнил это с событиями в России в начале 1990-х, когда среди ветеранов, воевавших в Афганистане, резко возросли уровень преступности, бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

"Вспомните времена, когда распался Советский Союз и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США", – сказал польский президент.

Он отметил, что на "взрыв организованной преступности в Западной Европе и США" повлияло возвращение советских войск.

"Просто представьте себе ситуацию, когда тысячи людей возвращаются с линии фронта домой, где их ждут разрушения и отсутствие возможностей, работы. У многих из воюющих с РФ будут проблемы с психикой", – сказал Дуда.

Также, по словам президента Польши, многие столкнутся с посттравматическим стрессовым расстройством. Вернувшись в свои города и села, они могут обнаружить разрушенные дома, уничтоженные предприятия и оказаться без работы и перспектив.

24 января 2025 года диктатор РФ Путин заявил о якобы готовности России к переговорам с США по окончании войны против Украины. Однако он еще раз напомнил, что Зеленский запретил переговоры с ним. Глава ОП Ермак ответил, что разговора об Украине без Украины не будет.

В тот же день президент Зеленский отметил, что Путин хочет манипулировать стремлением Трампа закончить войну.

28 января Путин заявил, что готов к диалогу, но снова заговорил о якобы нелегитимности Зеленского. Зеленский ответил, что Путин подтвердил, что боится диалога.