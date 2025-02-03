Дуда побоюється зростання міжнародної злочинності після завершення війни РФ проти України
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення російсько-української війни може призвести до зростання міжнародної організованої злочинності. Таку думку він висловив в інтерв'ю Financial Times.
Дуда висловив побоювання, що після завершення війни Росії проти України кримінальна активність може поширитися з України до Польщі, а також зачепити Західну Європу та США.
Він порівняв це з подіями в Росії на початку 1990-х, коли серед ветеранів, які воювали в Афганістані, різко зріс рівень злочинності, бандитизму і насильства із застосуванням вогнепальної зброї.
"Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", – сказав польський президент.
Він наголосив, що на "вибух організованої злочинності в Західній Європі та США" вплинуло повернення радянських військ.
"Просто уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей повертаються з лінії фронту додому, де їх чекають руйнування та відсутність можливостей, роботи. У багатьох із тих, хто воює з РФ, будуть проблеми з психікою", – сказав Дуда.
Також, за словами президента Польщі, багато людей зіткнуться з посттравматичним стресовим розладом. Повернувшись у свої міста й села, вони можуть виявити зруйновані будинки, знищені підприємства та опинитися без роботи й перспектив.
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