За словами президента Польщі, багато людей зіткнуться з посттравматичним стресовим розладом після завершення російсько-української війни

Анджей Дуда (Фото: ЕРА)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що завершення російсько-української війни може призвести до зростання міжнародної організованої злочинності. Таку думку він висловив в інтерв'ю Financial Times.

Дуда висловив побоювання, що після завершення війни Росії проти України кримінальна активність може поширитися з України до Польщі, а також зачепити Західну Європу та США.

Він порівняв це з подіями в Росії на початку 1990-х, коли серед ветеранів, які воювали в Афганістані, різко зріс рівень злочинності, бандитизму і насильства із застосуванням вогнепальної зброї.

"Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", – сказав польський президент.

Він наголосив, що на "вибух організованої злочинності в Західній Європі та США" вплинуло повернення радянських військ.

"Просто уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей повертаються з лінії фронту додому, де їх чекають руйнування та відсутність можливостей, роботи. У багатьох із тих, хто воює з РФ, будуть проблеми з психікою", – сказав Дуда.

Також, за словами президента Польщі, багато людей зіткнуться з посттравматичним стресовим розладом. Повернувшись у свої міста й села, вони можуть виявити зруйновані будинки, знищені підприємства та опинитися без роботи й перспектив.

24 січня 2025 року диктатор РФ Путін заявив про нібито готовність Росії до переговорів зі США щодо закінчення війни проти України. Однак він вкотре нагадав, що Зеленський заборонив переговори з ним. Голова ОП Єрмак відповів, що розмови про Україну без України не буде.

Того самого дня президент Зеленський зазначив, що Путін хоче маніпулювати прагненням Трампа закінчити війну.

28 січня Путін заявив, що готовий до діалогу, але знову заговорив про нібито нелегітимність Зеленського. Зеленський відповів, що Путін підтвердив, що боїться діалогу.