Дуда отказался от совместного фото на саммите в Баку из-за Лукашенко – Polsat News

Анонимный человек из окружения польского президента заявил, что это осознанное решение Дуды

Анджей Дуда (Фото: prezydent.pl)

Президент Польши Анджей Дуда отказался от общего фото с лидерами других стран на климатическом саммите в Баку. Он не захотел фотографироваться с беларуским диктатором Александром Лукашенко, передает Polsat News со ссылкой на неназванного собеседника.

"Это было осознанное решение президента. Групповое фото – это групповое фото, президент решил, что не хочет иметь групповое фото с Александром Лукашенко", – сказал анонимный собеседник из окружения Дуды.

По его словам, подобные жесты важны в политике и это было "осознанное действие президента" Польши.

По информации издания, в прошлом году была похожая ситуация. Тогда на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP28 в Дубае от совместного фото с Лукашенко отказались президенты Литвы, Латвии и Польши. Все из-за его содействия войне России против Украины.

В этом году климатический саммит COP29 начался в столице Азербайджана, городе Баку. Начался он 11 ноября и продлится две недели.

29 октября Дуда заявил, что Польша не исключает передачу истребителей МиГ Украине, но при условии, что Запад предоставит стране альтернативные самолеты для защиты.

9 ноября стало известно, что Дуда собирается в США, где обсудит с Трампом вопрос Украины.

В тот же день Польша отчиталась о рекордной помощи Украине — почти 5% от ВВП страны.

10 ноября премьер Польши заявил, что скоро США заявят о прекращении огня и гарантиях безопасности Украине. Он добавил, что решения относительно войны "не могут приниматься через головы" не только украинцев, но и европейцев.