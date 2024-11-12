Дуда відмовився від спільного фото на саміті у Баку через Лукашенка – Polsat News
Анджей Дуда (Фото: prezydent.pl)

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від спільного фото з лідерами інших країн на кліматичному саміті у Баку. Він не захотів фотографуватися з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, передає Polsat News із посиланням на неназваного співрозмовника.

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"Це було усвідомлене рішення президента. Групове фото – це групове фото, президент вирішив, що не хоче мати групового фото з Олександром Лукашенком", – сказав анонімний співрозмовник з оточення Дуди.

За його словами, подібні жести важливі у політиці й це була "усвідомлена дія президента" Польщі.

Дуда відмовився від спільного фото на саміті у Баку через Лукашенка – Polsat News

За інформацією видання, минулого року була схожа ситуація. Тоді на Конференції ООН із питань зміни клімату COP28 у Дубаї від спільного фото з Лукашенком відмовилися президенти Литви, Латвії та Польщі. Все через його сприяння війні Росії проти України.

Цього року кліматичний саміт COP29 розпочався у столиці Азербайджану, місті Баку. Почався він 11 листопада і триватиме два тижні.

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