Дуда відмовився від спільного фото на саміті у Баку через Лукашенка – Polsat News

Анонімна людина з оточення польського президента заявила, що це усвідомлене рішення Дуди

Анджей Дуда (Фото: prezydent.pl)

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від спільного фото з лідерами інших країн на кліматичному саміті у Баку. Він не захотів фотографуватися з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, передає Polsat News із посиланням на неназваного співрозмовника.

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"Це було усвідомлене рішення президента. Групове фото – це групове фото, президент вирішив, що не хоче мати групового фото з Олександром Лукашенком", – сказав анонімний співрозмовник з оточення Дуди.

За його словами, подібні жести важливі у політиці й це була "усвідомлена дія президента" Польщі.

За інформацією видання, минулого року була схожа ситуація. Тоді на Конференції ООН із питань зміни клімату COP28 у Дубаї від спільного фото з Лукашенком відмовилися президенти Литви, Латвії та Польщі. Все через його сприяння війні Росії проти України.

Цього року кліматичний саміт COP29 розпочався у столиці Азербайджану, місті Баку. Почався він 11 листопада і триватиме два тижні.

29 жовтня Дуда заявив, що Польща не виключає передання винищувачів МіГ Україні, але за умови, що Захід надасть країні альтернативні літаки для захисту.

9 листопада стало відомо, що Дуда збирається у США, де обговорить із Трампом питання України.

Того ж дня Польща прозвітувала про рекордну допомогу Україні — майже 5% від ВВП країни.

10 листопада прем'єр Польщі заявив, що незабаром США заявлять про припинення вогню та гарантії безпеки Україні. Він додав, що рішення щодо війни "не можуть ухвалюватися через голови" не лише українців, а і європейців.