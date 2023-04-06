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Дуда: Польша будет лоббировать передачу Украине F-16 в НАТО. Нужно превосходство над РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 14:23
Дуда: Польша будет лоббировать передачу Украине F-16 в НАТО. Нужно превосходство над РФ - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет лоббировать передачу Украине истребителей F-16 со стороны стран НАТО. Об этом он сообщил в интервью Польскому радио, цитирует его агентство PAP.

По его словам, Украина должна иметь авиацию, которая сможет противостоять россиянам и завоевать господство в воздухе, но пока Польша может передать только советские истребители МиГ-29.
Он отметил, что передача F-16 является "более сложным делом", так как у Польши мало таких самолетов. 

"Лоббировать будем в первую очередь среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую авиацию", — сказал Дуда.

Читайте также: Залужный: Украине нужны F-16

Дмитро Гриниченко
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