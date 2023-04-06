Дуда: Польша будет лоббировать передачу Украине F-16 в НАТО. Нужно превосходство над РФ
06.04.2023, 14:23
Анджей Дуда (Фото: EPA)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет лоббировать передачу Украине истребителей F-16 со стороны стран НАТО. Об этом он сообщил в интервью Польскому радио, цитирует его агентство PAP.
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По его словам, Украина должна иметь авиацию, которая сможет противостоять россиянам и завоевать господство в воздухе, но пока Польша может передать только советские истребители МиГ-29.
Он отметил, что передача F-16 является "более сложным делом", так как у Польши мало таких самолетов.
"Лоббировать будем в первую очередь среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую авиацию", — сказал Дуда.
- 5 февраля 2023 года глава МО Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
- 28 марта глава Пентагона Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".
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