Дуда: Польша будет лоббировать передачу Украине F-16 в НАТО. Нужно превосходство над РФ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет лоббировать передачу Украине истребителей F-16 со стороны стран НАТО. Об этом он сообщил в интервью Польскому радио, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, Украина должна иметь авиацию, которая сможет противостоять россиянам и завоевать господство в воздухе, но пока Польша может передать только советские истребители МиГ-29.

Он отметил, что передача F-16 является "более сложным делом", так как у Польши мало таких самолетов.

"Лоббировать будем в первую очередь среди стран НАТО, чтобы Украина могла уравновесить российскую авиацию", — сказал Дуда.

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Дмитро Гриниченко

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