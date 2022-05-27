Два региональных депутата в России выступили против войны с Украиной – видео

Два депутата законодательного собрания Приморского края России провели публичный демарш против продолжения войны с Украиной и потребовали от российского диктатора Владимира Путина прекратить военные действия. Видеозапись выступления депутатов опубликовал местный Telegram-канал Newsbox24.tv.

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На заседании парламента края депутат от КПРФ Леонид Васюкевич зачитал обращение, в котором говорится о том, что "военным путем достичь успеха невозможно". Его постоянно пытался прервать председатель собрания, но Васюкевич дочитал текст до конца.

Васюкевич сказал о поддержке семей погибших участников вторжения в Украину и заявил, что "если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше".

Выступление поддержал еще один депутат от КПРФ Геннадий Шульга.

Telegram-канал, опубликовавший видео, утверждает что руководитель фракции КПРФ и вице-спикер парламента Приморья Анатолий Долгачев от демарша коллег открестился.

20 мая CNN цитировала мнения представителей разведсообщества США, которые считают, что Путина не удастся убедить прекратить войну в Украине даже в случае резкого перелома в общественном мнении внутри России.

Сергей Бережной

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