Два пленных солдата КНДР не хотят домой – выразили желание бежать в Южную Корею

Во время интервью военнопленные попросили представителя Сеула обязательно за ними вернуться

Один из пленных солдат КНДР (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Оба военнопленных солдата из Северной Кореи отказались возвращаться домой и выразили желание бежать в Южную Корею. Об этом в интервью France Presse сообщил директор организации Gyeore-eol Nation United, которая поддерживает перебежчиков, Чан Се Ёль, передает Le Mobde.

"В конце интервью оба мужчины попросили продюсера отвезти их на юг. Они умоляли интервьюера пообещать, что она вернется за ними", – сказал он.

Интервью было проведено 28 октября в неназванном месте на территории Украины, где содержатся оба солдата КНДР, взятых в плен в январе 2025 года. Отмечается, что в феврале депутат из Южной Кореи посетил их и, по его словам, один из них сказал, что хочет "нормальной жизни" на юге.

Видеозапись интервью планируют опубликовать в ближайшие недели. Во время записи пленным показали письма от северокорейских перебежчиков, которые живут в Южной Корее, чтобы "дать надежду".

Согласно южнокорейской Конституции, выходцы из КНДР считаются полноправными гражданами страны. Это правило распространяется и на военнопленных, воевавших против Украины на стороне России.

По данным южнокорейской разведки, власть КНДР приказала солдатам совершать самоубийство, чтобы избежать плена. Поэтому возвращение домой для военных было бы равносильно "смертному приговору", сообщал депутат парламента Ю Ён Вон, встречавшийся с двумя пленными.

Разведка Сеула в сентябре сообщала, что КНДР могла потерять около 2000 солдат в войне России против Украины.