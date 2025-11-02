Два полонені солдати КНДР не хочуть додому – висловили бажання втекти до Південної Кореї

Під час інтерв'ю військовополонені попросили представника Сеула обов'язково за ними повернутися

Один із полонених солдатів КНДР (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Обидва військовополонені солдати з Північної Кореї відмовилися повертатися додому і висловили бажання втекти до Південної Кореї. Про це в інтерв'ю France Presse повідомив директор організації Gyeore-eol Nation United, яка підтримує перебіжчиків, Чан Се Йоль, передає Le Mobde.

"Наприкінці інтерв'ю обидва чоловіки попросили продюсера відвезти їх на південь. Вони благали інтерв'юерку пообіцяти, що вона повернеться за ними", – сказав він.

Інтерв'ю було проведено 28 жовтня в неназваному місці на території України, де утримують обох солдатів КНДР, взятих у полон у січні 2025 року. Зазначається, що в лютому депутат із Південної Кореї відвідав їх і, за його словами, один із них сказав, що хоче "нормального життя" на півдні.

Відеозапис інтерв'ю планують опублікувати найближчими тижнями. Під час запису полоненим показали листи від північнокорейських перебіжчиків, які живуть у Південній Кореї, щоб "дати надію".

Згідно з південнокорейською Конституцією, вихідці з КНДР вважаються повноправними громадянами країни. Це правило поширюється і на військовополонених, які воювали проти України на боці Росії.

За даними південнокорейської розвідки, влада КНДР наказала солдатам здійснювати самогубство, щоб уникнути полону. Тому повернення додому для військових було б рівносильним "смертному вироку", повідомляв депутат парламенту Ю Йон Вон, який зустрічався з двома полоненими.

Розвідка Сеула у вересні повідомляла, що КНДР могла втратити близько 2000 солдатів у війні Росії проти України.