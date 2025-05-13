Два региона России охватили масштабные пожары, в Бурятии введен режим ЧС – видео
В двух российских регионах вспыхнули масштабные пожары. В Бурятии с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации, сообщают местные власти.
Отмечается, что в Бурятии зафиксированы 22 активных пожара площадью более 53 000 гектаров. Жителям строго-настрого запретили заходить в лес. Местные власти пригрозили административной и уголовной ответственностью за несоблюдение правил пожарной безопасности.
В соседнем Забайкалье также сообщают о масштабных лесных пожарах – зафиксированы 47 очагов возгорания на площади 485 000 гектаров.
Молебны о дожде проведут в Забайкалье, где лесными пожарами охвачена площадь в 485 тысяч гектаров, сообщило правительство региона.— Господин Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 13, 2025
В Бурятии был введен режим ЧМ из-за лесных пожаров. pic.twitter.com/WANfflSSgM
- 19 апреля 2025 года стало известно, что вблизи канадского города Эдмонтон вспыхнул пожар, охвативший Музей украинской культуры и наследия. Огонь перебросился с соседнего поля.
- 21 апреля в Польше неподалеку от Беларуси вспыхнул большой пожар на территории национального парка.
- 28 апреля в Южной Корее начался лесной пожар, власти приказали эвакуировать более 1200 жителей.