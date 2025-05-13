Два региона России охватили масштабные пожары, в Бурятии введен режим ЧС – видео
Пожар в Бурятии (Архивное фото российских пропагандистов)

В двух российских регионах вспыхнули масштабные пожары. В Бурятии с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации, сообщают местные власти.

Отмечается, что в Бурятии зафиксированы 22 активных пожара площадью более 53 000 гектаров. Жителям строго-настрого запретили заходить в лес. Местные власти пригрозили административной и уголовной ответственностью за несоблюдение правил пожарной безопасности.

В соседнем Забайкалье также сообщают о масштабных лесных пожарах – зафиксированы 47 очагов возгорания на площади 485 000 гектаров.

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