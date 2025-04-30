Иерусалим охватили масштабные лесные пожары, среди пострадавших есть дети – видео

Утром 30 апреля в Израиле вспыхнул лесной пожар на Иудейских горах, который распространился на весь район Иерусалима. Известно о семи пострадавших, сообщает The Jerusalem Post.

Комиссар Пожарно-спасательного управления Израиля Эяль Каспи объявил самый высокий уровень тревоги из-за лесных пожаров.

В настоящее время пожары продолжаются в нескольких районах, в частности в Ашдоде, Масуот-Ицхаке, Шафире и Кфар-Варбурге.

Полиция эвакуировала жителей поселка Неве-Шалом из-за лесного пожара.

В результате пожара семь человек пострадали, шестерых из них госпитализировали с легкими отравлениями дымом, а один находится в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть двое детей до года.

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Aggressive wildfires aided by wind near Jerusalem raging as multiple communities evacuated and over 100 firefighting teams dispatched. — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) April 30, 2025

Волонтерская организация United Hatzalah сообщила, что оказала медицинскую помощь более 30 отравившимся дымом людям и некоторым из них понадобилась кислородная поддержка.

Чрезвычайные службы спасли девять человек, оказавшихся в зоне густого дыма в своих автомобилях, три из которых загорелись.

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𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧▸ https://t.co/ZlCp1IDbA6 https://t.co/58PMAEsJB3 — Jewish News Syndicate (@JNS_org) 30 апреля, 2025