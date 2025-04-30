Иерусалим охватили масштабные лесные пожары, среди пострадавших есть дети – видео
Утром 30 апреля в Израиле вспыхнул лесной пожар на Иудейских горах, который распространился на весь район Иерусалима. Известно о семи пострадавших, сообщает The Jerusalem Post.
Комиссар Пожарно-спасательного управления Израиля Эяль Каспи объявил самый высокий уровень тревоги из-за лесных пожаров.
В настоящее время пожары продолжаются в нескольких районах, в частности в Ашдоде, Масуот-Ицхаке, Шафире и Кфар-Варбурге.
Полиция эвакуировала жителей поселка Неве-Шалом из-за лесного пожара.
В результате пожара семь человек пострадали, шестерых из них госпитализировали с легкими отравлениями дымом, а один находится в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть двое детей до года.
Pray for Israel 🇮🇱— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) April 30, 2025
Aggressive wildfires aided by wind near Jerusalem raging as multiple communities evacuated and over 100 firefighting teams dispatched.
Волонтерская организация United Hatzalah сообщила, что оказала медицинскую помощь более 30 отравившимся дымом людям и некоторым из них понадобилась кислородная поддержка.
Чрезвычайные службы спасли девять человек, оказавшихся в зоне густого дыма в своих автомобилях, три из которых загорелись.
🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 | 𝗛𝗲𝗮𝘁, 𝗪𝗶𝗻𝗱, 𝗙𝗶𝗿𝗲: 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲𝘀 𝗛𝘂𝗴𝗲 𝗕𝗹𝗮𝘇𝗲 𝗡 𝗝𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗹𝗲𝗺 𝗶𝗻 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗗𝗿𝘆 𝗪𝗶𝗻𝗱— Jewish News Syndicate (@JNS_org) 30 апреля, 2025
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