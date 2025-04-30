Єрусалим охопили масштабні лісові пожежі, серед постраждалих є діти – відео

Уранці 30 квітня в Ізраїлі спалахнула лісова пожежа на Юдейських горах, яка поширилася на весь район Єрусалима. Відомо про сімох постраждалих, повідомляє The Jerusalem Post.

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Комісар Пожежно-рятувального управління Ізраїлю Еяль Каспі оголосив найвищий рівень тривоги через лісові пожежі. Пожежники заблокували автомагістраль №1 в Єрусалимі та намагаються контролювати вогонь, який розповсюджується через сильний вітер і спеку.

На цей момент пожежі тривають у кількох районах, зокрема в Ашдоді, Масуот-Іцхаку, Шафірі та Кфар-Варбурзі.

Поліція евакуювала жителів селища Неве-Шалом через лісову пожежу.

Внаслідок пожежі семеро людей постраждали, шістьох з них госпіталізували з легкими отруєннями димом, а один перебуває у стані середньої важкості. Серед потерпілих є двоє дітей віком до року.

Pray for Israel 🇮🇱



Aggressive wildfires aided by wind near Jerusalem are raging as multiple communities evacuated and over 100 firefighting teams dispatched. Israel has requested international assistance in putting out the fires as well and multiple countries are expected to… pic.twitter.com/WR2Icuz0sG — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) April 30, 2025

Волонтерська організація United Hatzalah повідомила, що надала медичну допомогу понад 30 людям, які отруїлися димом, і деяким з них знадобилася киснева підтримка.

Надзвичайні служби врятували дев'ятьох людей, що опинилися в зоні густого диму у своїх автомобілях, три з яких загорілися.

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𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧▸ https://t.co/ZlCp1IDbA6 https://t.co/58PMAEsJB3 — Jewish News Syndicate (@JNS_org) April 30, 2025