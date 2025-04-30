Єрусалим охопили масштабні лісові пожежі, серед постраждалих є діти – відео
Пожежа в Єрусалимі (Фото: SilentlySirs/Х)

Уранці 30 квітня в Ізраїлі спалахнула лісова пожежа на Юдейських горах, яка поширилася на весь район Єрусалима. Відомо про сімох постраждалих, повідомляє The Jerusalem Post.

Комісар Пожежно-рятувального управління Ізраїлю Еяль Каспі оголосив найвищий рівень тривоги через лісові пожежі. Пожежники заблокували автомагістраль №1 в Єрусалимі та намагаються контролювати вогонь, який розповсюджується через сильний вітер і спеку.

На цей момент пожежі тривають у кількох районах, зокрема в Ашдоді, Масуот-Іцхаку, Шафірі та Кфар-Варбурзі.

Поліція евакуювала жителів селища Неве-Шалом через лісову пожежу.

Внаслідок пожежі семеро людей постраждали, шістьох з них госпіталізували з легкими отруєннями димом, а один перебуває у стані середньої важкості. Серед потерпілих є двоє дітей віком до року.

Волонтерська організація United Hatzalah повідомила, що надала медичну допомогу понад 30 людям, які отруїлися димом, і деяким з них знадобилася киснева підтримка.

Надзвичайні служби врятували дев'ятьох людей, що опинилися в зоні густого диму у своїх автомобілях, три з яких загорілися.

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