Два регіони Росії охопили масштабні пожежі, у Бурятії запроваджено режим НС – відео
У двох російських регіонах спалахнули масштабні пожежі. У Бурятії з 13 травня запроваджено режим надзвичайної ситуації, повідомляє місцева влада.
Зазначається, що в Бурятії зафіксовано 22 активні пожежі площею понад 53 000 гектарів. Жителям суворо заборонили заходити в ліс. Місцева влада пригрозила адміністративною та кримінальною відповідальністю за недотримання правил пожежної безпеки.
У сусідньому Забайкаллі також повідомляють про масштабні лісові пожежі — зафіксовано 47 осередків загоряння на площі 485 000 гектарів.
Молебны о дожде проведут в Забайкалье, где лесными пожарами охвачена площадь в 485 тысяч гектаров, сообщило правительство региона.— Господин Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 13, 2025
В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. pic.twitter.com/WANfflSSgM
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