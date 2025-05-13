Два регіони Росії охопили масштабні пожежі, у Бурятії запроваджено режим НС – відео
Пожежа у Бурятії (Архівне фото російських пропагандистів)

У двох російських регіонах спалахнули масштабні пожежі. У Бурятії з 13 травня запроваджено режим надзвичайної ситуації, повідомляє місцева влада.

Зазначається, що в Бурятії зафіксовано 22 активні пожежі площею понад 53 000 гектарів. Жителям суворо заборонили заходити в ліс. Місцева влада пригрозила адміністративною та кримінальною відповідальністю за недотримання правил пожежної безпеки.

У сусідньому Забайкаллі також повідомляють про масштабні лісові пожежі — зафіксовано 47 осередків загоряння на площі 485 000 гектарів.

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