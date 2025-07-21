Румыния и Польша поднимали свои истребители во время массированной атаки России на Украину

В ночь на 21 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами

Истребители (Иллюстративное фото: EPA)

Польские и румынские Воздушные силы поднимали истребители из-за масштабной воздушной атаки России по Украине в ночь на 21 июля. Об этом сообщают Оперативное командование Вооруженных сил Польши и Минобороны Румынии.

Как отметили в польском командовании, Воздушные силы подняли истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в режим повышенной готовности.

В то же время в Минобороны Румынии сообщили, что примерно в 03:00 радары систем наблюдения министерства зафиксировали воздушные цели, которые двигались по разным траекториям в воздушном пространстве Украины, к северу от границы с Румынией, вблизи районов Марамуреш-Сучава.

Около 03:30 с 86-й авиабазы Борча взлетели два румынских истребителя F-16 для выполнения разведывательных миссий.

Около 05:00 был также отдан приказ на взлет двум истребителям Eurofighter Typhoon итальянских Воздушных сил, которые выполняют задачи Воздушной полиции с базы Михай Когелничану (57-я авиабаза).

"Во время операций, проведенных в промежутке между 03:30 и 06:00, были зафиксированы 12 украинских воздушных целей, находившихся в украинском воздушном пространстве к северу от границы с Румынией. Четыре из них непреднамеренно проникли на несколько минут в воздушное пространство Румынии, в районах Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Они не представляли реальной угрозы национальной безопасности, жизни людей или румынскому имуществу", – говорится в сообщении.

После завершения миссий истребители F-16 румынских Воздушных сил приземлились около 06:00 на базе в Борча, а итальянские Eurofighter Typhoon – около 07:00 на базе Михай Когелничану.