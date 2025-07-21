Румунія та Польща підіймали свої винищувачі під час масованої атаки Росії на Україну

У ніч проти 21 липня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами

Винищувачі (Ілюстративне фото: EPA)

Польські та румунські Повітряні сили підіймали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по Україну у ніч проти 21 липня. Про це повідомляють Операційне командування Збройних сил Польщі та Міноборони Румунії.

Як зазначили у польському командуванні, Повітряні сили підійняли винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були переведені в режим підвищеної готовності.

Водночас у Міноборони Румунії повідомили, що приблизно о 03:00 радари систем спостереження міністерства зафіксували повітряні цілі, які рухалися різними траєкторіями у повітряному просторі України, на північ від кордону з Румунією, поблизу районів Марамуреш-Сучава.

Близько 03:30 з 86-ї авіабази Борча злетіли два румунські винищувачі F-16 для виконання розвідувальних місій.

Близько 05:00 було також віддано наказ на зліт двом винищувачам Eurofighter Typhoon італійських Повітряних сил, які виконують завдання Повітряної поліції з бази Міхай Когелнічану (57-ма авіабаза).

"Під час операцій, проведених у проміжку між 03:30 і 06:00, були зафіксовані 12 українських повітряних цілей, що перебували в українському повітряному просторі на північ від кордону з Румунією. Чотири з них ненавмисно проникли на кілька хвилин у повітряний простір Румунії, в районах Сігету-Мармацієй та Вікову-де-Сус. Вони не становили реальної загрози національній безпеці, життю людей чи румунському майну", – йдеться у повідомленні.

Після завершення місій винищувачі F-16 румунських Повітряних сил приземлилися близько 06:00 на базі в Борча, а італійські Eurofighter Typhoon – близько 07:00 на базі Міхай Когелнічану.