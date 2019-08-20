Двое судей, подозреваемых в давлении на ВККС, продолжают работать

Суд (фото - pixabay.com)

Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судьи Окружного админсуда Киева Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко, подозреваемых в препятствовании работе Высшей квалификационной комиссии судей. При этом ВСП никак не аргументировал свои решения.

Погрибниченко подозревается в принятии заведомо неправосудных решений в личных интересах. В частности, по информации ГПУ, он неправосудно запретил члену ВККС Козьякову выполнять свои полномочия.

Судью Шепитко Генпрокуратура подозревает в блокировании проведения квалификационного оценивания судей. Судье вручено подозрение по ст. 351-2 (Препятствование деятельности ВККС) и ч. 2 ст. 375 (Вынесение судьей заведомо неправосудного решения) УК.

Высший совет правосудия в своих решениях по указанным судьям лишь проинформировал, что, изучив ходатайства ГПУ, отказал в их удовлетворении. По каким причинам, в ВСП сообщить не сочли нужным.

Ранее сегодня ВСП оставил третьего фигуранта дела Павла Вовка в должности судьи Окружного адмсуда Киева.

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По версии НАБУ, Вовк не хотел проходить оценивание, а потому старался создать искусственные препятствия отдельным членам ВККС.

10 мая из 37 судей ОАСК 30 человек не явились на обязательное квалификационное оценивание в ВККС, предоставив справки о болезни. Вовк, комментируя этот демарш, заявил, что сомневается в объективности квалификационного оценивания, которое должны пройти его подчиненные.