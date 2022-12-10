Дьякона УПЦ МП подозревают в агитации за "присоединение" Запорожья к России – СБУ

Служба безопасности заявила о разоблачении дьякона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ МП в поддержке российских оккупантов. Об этом сообщает СБУ.

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По данным СБУ, дьякон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ МП публично одобрял проведение незаконного референдума по "присоединению" региона к России.

"Для этого активировал профиль в запретной соцсети "Вконтакте" и от своего имени репостил призывы прокремлевских блоггеров в поддержку фейкового плебисцита", – сообщает СБУ.

Священника подозревают в том, что он агитировал людей прийти на избирательные участки и проголосовать в пользу страны-агрессора, а также отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

Священнику сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников, а также в разжигании национальной, религиозной розни.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Наталія Медведєва

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