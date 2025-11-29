"Дьявольский план". Евродепутаты рассказали о работе над мирным документом США

Фото: Европейский парламент

Работа над мирным планом Соединенных Штатов вряд ли приведет к результатам, поскольку россияне все равно его не примут, заявил финский евродепутат Пекка Товери. А его литовский коллега Пятрас Ауштрявичюс отметил, что Европа работает над этим документом для того, чтобы "дьявольский план" не был безальтернативным. Об этом политики рассказали для текста LIGA.net.

По словам Товери, на пленарном заседании Европейского парламента насчет документа депутаты сосредоточились на вопросе обмена военнопленными и возвращения всех гражданских и детей.

Но, добавил он, парламентарии не обсуждали конкретные пункты: "Мы говорили о принципах Европейского Союза по завершению войны".

Депутат отметил, что европейцы хотят более активной роли: не только реагировать на Москву и Вашингтон, а действовать вместе с Киевом, продвигая настоящие переговоры.

Однако Товери подытожил политический скепсис европейцев насчет мирного плана: "Я действительно не думаю, что это к чему-то приведет, потому что россияне все равно это не примут"

Депутат от Литвы Ауштрявичюс заметил LIGA.net, что Европарламент не комментирует конкретный план, а лишь представляет свои принципы и видение.

Он , что ЕС вынужден реагировать на документ, поскольку иначе "дьявольский план остался бы единственной альтернативой".