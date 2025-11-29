"Диявольський план". Євродепутати розповіли про роботу над документом США про мир

Фото: Європейський парламент

Робота над мирним планом Сполучених Штатів навряд чи призведе до результатів, оскільки росіяни все одно його не приймуть, заявив фінський євродепутат Пекка Товері. А його литовський колега Пятрас Ауштрявічюс зауважив, що Європа працює над цим документом для того, щоб "диявольський план" не був безальтернативним. Про це політики розповіли для тексту LIGA.net.

За словами Товері, на пленарному засіданні Європейського парламенту стосовно документа депутати зосередилися на питанні обміну військовополоненими та повернення всіх цивільних і дітей.

Але, додав він, парламентарі не обговорювали конкретні пункти: "Ми говорили про принципи Європейського Союзу щодо завершення війни".

Депутат зауважив, що європейці хочуть активнішої ролі: не тільки реагувати на Москву та Вашингтон, а діяти разом з Києвом, просуваючи справжні перемовини.

Однак Товері підсумував політичний скепсис європейців стосовно мирного плану: "Я справді не думаю, що це до чогось приведе, тому що росіяни все одно це не приймуть"

Депутат від Литви Ауштрявічюс зауважив LIGA.net, що Європарламент не коментує конкретний план, а лише представляє свої принципи й бачення.

Політик розповів, що ЄС змушений реагувати на документ, оскільки інакше "диявольський план залишився б єдиною альтернативою".