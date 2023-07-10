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"Единственный способ мира". Экс-генералы НАТО призвали открыть Украине путь в Альянс

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 06:31
Флаги НАТО (Фото: EPA)

Шесть отставных генералов стран НАТО призвали лидеров саммита Альянса в Вильнюсе открыть для Украины конкретный путь для членства. Соответствующее открытое письмо главам государств и правительств стран НАТО появилось в распоряжении LIGA.net.

Письмо подписали Рихо Террас — генерал эстонской армии, бывший начальник обороны Эстонии, Мечислав Гоцул — генерал польской армии, экс-глава обороны Польши, Раймондс Граубе — генерал латвийской армии, бывший начальник обороны Латвии, Витаутас Йонас Жукас — генерал литовской армии, бывший начальник обороны Литвы, Бен Ходжес — генерал армии США, бывший командующий американскими силами в Европе и Майкл Репах — генерал армии США, бывший глава командования специальных операций США в Европе.

Военные призвали страны-члены НАТО определить конкретную дорожную карту, которая ведет к членству Украины в Альянсе, "в самое ближайшее время". 

Они отметили, что агрессия РФ против Украины несет прямую угрозу международному порядку, основанному на правилах, а Украина борется за всех членов Европейского Союза и НАТО. 

В письме сказано, что Украина показала способность и готовность взять на себя обязательства, чтобы защищать свою независимость и безопасность стран Европы, а также приверженность принципам демократии. 

"На саммите в Бухаресте в 2008 году союзники договорились, что Украина в будущем станет членом НАТО. Настало время, чтобы страны НАТО выполнили это обещание", — говорится в обращении.

Генералы напомнили, что Украина официально подала заявку на членство в НАТО 30 сентября 2022 года, а поэтому теперь Альянс должен приветствовать Украину и помочь ей выполнить обязательства в качестве постоянного члена союза. 

"Это единственный возможный способ гарантировать мир в Европе перед лицом безжалостной российской агрессии", — резюмировали они.

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Дмитрий Гриниченко
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