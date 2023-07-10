"Єдиний спосіб для миру". Ексгенерали НАТО закликали відкрити Україні шлях до Альянсу

Шість відставних генералів країн НАТО закликали лідерів саміту Альянсу у Вільнюсі відкрити для України конкретний шлях до членства. Відповідний відкритий лист главам держав та урядів країн НАТО з'явився у розпорядженні LIGA.net.

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Лист підписали Ріхо Террас — генерал естонської армії, колишній начальник оборони Естонії, Мечислав Гоцул — генерал польської армії, ексглава оборони Польщі, Раймондс Граубе — генерал латвійської армії, колишній начальник оборони Латвії, Вітаутас Йонас Жукас — генерал литовської армії, колишній начальник оборони Литви, Бен Ходжес — генерал армії США, колишній командувач американськими силами в Європі та Майкл Репах — генерал армії США, колишній голова командування спеціальних операцій США в Європі.

Військові закликали країни-члени НАТО визначити конкретну дорожню карту, яка веде до членства України в Альянсі, "найближчим часом".

Вони зазначили, що агресія РФ проти України несе пряму загрозу міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, а Україна бореться за всіх членів Європейського Союзу та НАТО.

У листі сказано, що Україна показала здатність і готовність взяти на себе зобов'язання, щоб захищати свою незалежність та безпеку країн Європи, а також прихильність принципам демократії.

"На саміті в Бухаресті 2008 року союзники домовилися, що Україна в майбутньому стане членом НАТО. Настав час, щоб країни НАТО виконали цю обіцянку", — йдеться у зверненні.

Генерали нагадали, що Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО 30 вересня 2022 року, а тому тепер Альянс має вітати Україну та допомогти їй виконати зобов'язання як постійний член союзу.

"Це єдиний можливий спосіб гарантувати мир у Європі перед безжалісною російською агресією", — резюмували вони.

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