Эффективность нового руководителя СБУ будет зависеть от его взаимоотношений с Малюком – источник

Собеседник LIGA.net предположил, что после стольких лет управления спецслужбой Малюк вряд ли согласится работать, подчиняясь кому-то

Евгений Хмара (Фото: пресс-служба СБУ)

Результативность временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары, в частности, будет зависеть от его отношений с бывшим руководителем спецслужбы Василием Малюком. Об этом для текста LIGA.net рассказал собеседник, причастный к ведомству.

Другой собеседник, один из офицеров СБУ, отметил LIGA.net, что хотя к Хмаре и есть общее положительное отношение, но эффективность его работы в должности в.и.о. во многом будет зависеть от того, какие управленческие решения он будет принимать.

В то же время причастный к спецслужбе собеседник добавил LIGA.net, что результативность Хмары также будет зависеть от того, как будут складываться его взаимоотношения с Малюком, если последний действительно останется работать в СБУ.

Маловероятно, что после стольких лет действенного руководства ведомством генерал-лейтенант согласится служить в чьем-то подчинении, предположил этот собеседник.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что после отставки Малюк продолжит заниматься в Службе безопасности асимметричными операциями против РФ.