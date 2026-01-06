Эффективность нового руководителя СБУ будет зависеть от его взаимоотношений с Малюком – источник
Результативность временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары, в частности, будет зависеть от его отношений с бывшим руководителем спецслужбы Василием Малюком. Об этом для текста LIGA.net рассказал собеседник, причастный к ведомству.
Другой собеседник, один из офицеров СБУ, отметил LIGA.net, что хотя к Хмаре и есть общее положительное отношение, но эффективность его работы в должности в.и.о. во многом будет зависеть от того, какие управленческие решения он будет принимать.
В то же время причастный к спецслужбе собеседник добавил LIGA.net, что результативность Хмары также будет зависеть от того, как будут складываться его взаимоотношения с Малюком, если последний действительно останется работать в СБУ.
Маловероятно, что после стольких лет действенного руководства ведомством генерал-лейтенант согласится служить в чьем-то подчинении, предположил этот собеседник.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что после отставки Малюк продолжит заниматься в Службе безопасности асимметричными операциями против РФ.
- Также вечером 5 января, после отставки главы СБУ, президент принял ряд кадровых решений в спецслужбе. В частности, Зеленский повысил генерал-майора Поклада до первого заместителя руководителя СБУ.
- Два собеседника LIGA.net заявили, что причиной отставки Малюка стало то, что дело о коррупции в Энергоатоме (Миндичгейт) приобрело публичность.
- Нардеп Чернев рассказал, что отставка Малюка не означает ослабление спецслужбы, а его коллега Бобровская назвала шансом на изменения приход к управлению спецслужбой молодого поколения офицеров.
- О возможных последствиях смены главы СБУ читайте в тексте LIGA.net.
