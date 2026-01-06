Ефективність нового керівника СБУ залежатиме від його взаємин із Малюком – джерело

Співбесідник LIGA.net припустив, що після стількох років керування спецслужбою Малюк навряд чи погодиться працювати, підпорядковуючись комусь

Євгеній Хмара (Фото: пресслужба СБУ)

Результативність тимчасового виконувача обов'язків глави Служби безпеки України Євгенія Хмари, зокрема, залежатиме від його відносин із колишнім керівником спецслужби Василем Малюком. Про це для тексту LIGA.net розповів співбесідник, дотичний до відомства.

Інший співрозмовник, один з офіцерів СБУ, зауважив LIGA.net, що хоча до Хмари і є загальне позитивне ставлення, але ефективність його роботи на посаді т.в.о. великою мірою буде залежати від того, які управлінські рішення він ухвалюватиме.

Водночас дотичний до спецслужби співрозмовник додав LIGA.net, що результативність Хмари також залежатиме від того, як складатимуться його взаємини з Малюком, якщо останній справді залишиться працювати в СБУ.

Малоймовірно, що після стількох років дієвого керівництва відомством генерал-лейтенант погодиться служити у чиємусь підпорядкуванні, припустив цей співбесідник.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що після відставки Малюк продовжить займатися в Службі безпеки асиметричними операціями проти РФ.