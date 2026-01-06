Ефективність нового керівника СБУ залежатиме від його взаємин із Малюком – джерело
Результативність тимчасового виконувача обов'язків глави Служби безпеки України Євгенія Хмари, зокрема, залежатиме від його відносин із колишнім керівником спецслужби Василем Малюком. Про це для тексту LIGA.net розповів співбесідник, дотичний до відомства.
Інший співрозмовник, один з офіцерів СБУ, зауважив LIGA.net, що хоча до Хмари і є загальне позитивне ставлення, але ефективність його роботи на посаді т.в.о. великою мірою буде залежати від того, які управлінські рішення він ухвалюватиме.
Водночас дотичний до спецслужби співрозмовник додав LIGA.net, що результативність Хмари також залежатиме від того, як складатимуться його взаємини з Малюком, якщо останній справді залишиться працювати в СБУ.
Малоймовірно, що після стількох років дієвого керівництва відомством генерал-лейтенант погодиться служити у чиємусь підпорядкуванні, припустив цей співбесідник.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що після відставки Малюк продовжить займатися в Службі безпеки асиметричними операціями проти РФ.
- Також ввечері 5 січня, після відставки глави СБУ, президент ухвалив низку кадрових рішень у спецслужбі. Зокрема, Зеленський підвищив генерал-майора Поклада до першого заступника керівника СБУ.
- Двоє співрозмовників LIGA.net заявили, що причиною відставки Малюка стало те, що справа про корупцію в Енергоатомі (Міндічгейт) набула публічності.
- Нардеп Чернєв розповів, що відставка Малюка не означає послаблення спецслужби, а його колега Бобровська назвала шансом на зміни прихід до управління спецслужбою молодого покоління офіцерів.
