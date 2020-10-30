Экс-глава КСУ: Суд фактически превратился в закрытую преступную касту

Станислав Шевчук призвал судей КСУ вспомнить о достоинстве и подать в отставку

Бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что суд превратился в закрытую преступную касту, которая наделила себя надконституционными полномочиями. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституционными полномочиями во избежание какой-либо ответственности", – считает экс-глава КСУ.

Шевчук отметил, что в истории КСУ были разные по качеству и содержанию решения, но никогда раньше эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей.

Он призвал действующих членов КСУ вспомнить о достоинстве и подать в отставку

"Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это", – написал Шевчук.

По его мнению, сегодняшний конституционный кризис требует неординарного, смелого и, в то же время, взвешенного и ответственного решения.

По мнению Шевчука, действующие судьи КСУ потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом.

Он считает, что Украине необходима срочная конституционная реформа, которая положит конец "квотности и кулуарщине при назначении судей КСУ", обеспечит прозрачность и эффективность разбирательств конституционных обращений, качество и высокий профессиональный уровень принятых решений.

27 октября 2020-го КСУ по этому обращению отменил статью о декларировании и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Читайте также: Опубликован список депутатов, по представлению которых КСУ принял свое скандальное решение

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.