Экс-глава МИД Литвы: Путин в свои 70 лет не имеет вариантов, но у России они пока есть

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Россию "отказаться от ядерного самоубийства" и прекратить войну против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, у российского диктатора Владимира Путина в его 70-летнем возрасте "уже нет вариантов", но они еще есть у России.

Он призвал население РФ отказаться от "ядерного самоубийства", неизбежно трансформировать Кремль, признать "безумие геополитической авантюры", уйти из Украины и попытаться восстановить связи с миром.

Ранее дипломат заявлял, что Украина, выиграв войну с Россией, вступит в НАТО, если будет хотеть.

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Дмитро Гриниченко

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