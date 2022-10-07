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Экс-глава МИД Литвы: Путин в свои 70 лет не имеет вариантов, но у России они пока есть

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07.10.2022, 13:18
Экс-глава МИД Литвы: Путин в свои 70 лет не имеет вариантов, но у России они пока есть - Фото
Линас Линкявичюс (Фото: EPA)

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Россию "отказаться от ядерного самоубийства" и прекратить войну против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, у российского диктатора Владимира Путина в его 70-летнем возрасте "уже нет вариантов", но они еще есть у России.

Он призвал население РФ отказаться от "ядерного самоубийства", неизбежно трансформировать Кремль, признать "безумие геополитической авантюры", уйти из Украины и попытаться восстановить связи с миром. 

Ранее дипломат заявлял, что Украина, выиграв войну с Россией, вступит в НАТО, если будет хотеть.

Читайте также: Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина

Дмитро Гриниченко
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Россия война владимир путин литва линас линкявичюс
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