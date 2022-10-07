Экс-глава МИД Литвы: Путин в свои 70 лет не имеет вариантов, но у России они пока есть
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Россию "отказаться от ядерного самоубийства" и прекратить войну против Украины. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, у российского диктатора Владимира Путина в его 70-летнем возрасте "уже нет вариантов", но они еще есть у России.
Он призвал население РФ отказаться от "ядерного самоубийства", неизбежно трансформировать Кремль, признать "безумие геополитической авантюры", уйти из Украины и попытаться восстановить связи с миром.
Ранее дипломат заявлял, что Украина, выиграв войну с Россией, вступит в НАТО, если будет хотеть.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддержал стремление Украины вступить в НАТО и заявил, что "возникло бы много вопросов", если бы страна, победившая Россию, не стала бы членом Альянса.
- Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что спасение россиян от мобилизации не является обязанностью ее страны и других государств.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что изменения в России "могут быть настолько внезапными, что застанут врасплох".
Читайте также: Глава МИД Литвы о мобилизации в РФ: Россияне должны остаться и сражаться против Путина
Комментарии