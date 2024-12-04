Экс-командир Сухопутными силами США: Путин рискует потерять базы ВМС на трех континентах
Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

Ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черном море указывает на ослабление военно-морских сил российского диктатора  Владимира Путина. Об этом в эфире CNN заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Хертлинг.

По его словам, потеря влияния в Алеппо и возможное смена режима Башара Асада угрожают базам России в Сирии и Тунисе.

Кроме того, отмечает Хертлинг, Москва уже ослабила свои позиции в Черном море, а военно-морские ресурсы в Калининграде тоже под угрозой.

"Путина загнали в угол. Эти базы критически важны для России, но усиление повстанческой активности в Сирии только увеличивает его тревогу", – подчеркнул Хертлинг.

Он также отметил, что оккупанты сталкиваются с некоторыми угрозами на нескольких фронтах, а сами союзники российского диктатора оказывают все меньше поддержки.

"У них самих проблемы, поэтому мы видим, какими бы спокойными ни были Путин и его спикер, у них нет причин для того, чтобы чувствовать себя хорошо по поводу происходящего", – подытожил Хертлинг.

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