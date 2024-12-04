Экс-командир Сухопутными силами США: Путин рискует потерять базы ВМС на трех континентах

Союзники отворачиваются от Путина, а позиции в мире слабеют, считает экс-командующий Сухопутными силами США

Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

Ситуация на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черном море указывает на ослабление военно-морских сил российского диктатора Владимира Путина. Об этом в эфире CNN заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Хертлинг.

По его словам, потеря влияния в Алеппо и возможное смена режима Башара Асада угрожают базам России в Сирии и Тунисе.

Кроме того, отмечает Хертлинг, Москва уже ослабила свои позиции в Черном море, а военно-морские ресурсы в Калининграде тоже под угрозой.

"Путина загнали в угол. Эти базы критически важны для России, но усиление повстанческой активности в Сирии только увеличивает его тревогу", – подчеркнул Хертлинг.

Он также отметил, что оккупанты сталкиваются с некоторыми угрозами на нескольких фронтах, а сами союзники российского диктатора оказывают все меньше поддержки.

"У них самих проблемы, поэтому мы видим, какими бы спокойными ни были Путин и его спикер, у них нет причин для того, чтобы чувствовать себя хорошо по поводу происходящего", – подытожил Хертлинг.

27 ноября сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

Уже 29 ноября стало известно, что повстанцы впервые с 2016 года вошли в город Алеппо. На тот момент было известно, что оппозиция захватила более 50 деревень и дальше наступает на стратегически важные объекты, продвигаясь вглубь Алеппо.

30 ноября военные режима Асада объявили о "временном выводе войск" из Алеппо, одного из двух крупнейших городов Сирии.

2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.