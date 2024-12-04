Екскомандувач Сухопутних сил США: Путін ризикує втратити бази ВМС на трьох континентах

Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

Ситуація на Близькому Сході, у Північній Африці та Чорному морі вказує на ослаблення військово-морських сил російського диктатора Володимира Путіна. Про це в ефірі CNN заявив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його словами, втрата впливу в Алеппо та можлива зміна режиму Башара Асада, загрожують базам Росії у Сирії та Тунісі.

Крім того, зазначає Гертлінг, Москва вже послабила свої позиції у Чорному морі, а військово-морські ресурси у Калінінграді також під загрозою.

"Путіна загнали у кут. Ці бази критично важливі для Росії, але посилення повстанської активності у Сирії лише збільшує його тривогу", – наголосив Гертлінг.

Він також зауважив, що окупанти стикаються з деякими загрозами на кількох фронтах, а самі союзники російського диктатора надають дедалі менше підтримки.

"Вони самі мають проблеми, тож ми бачимо, якими б спокійними не були Путін і його речник, у них немає причин для того, щоб відчувати себе добре з приводу того, що відбувається", – підсумував Гертлінг.

27 листопада сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада у західній частині провінції Алеппо.

Уже 29 листопада стало відомо, що повстанці вперше з 2016 року увійшли до міста Алеппо. На той момент було відомо, що опозиція захопила понад 50 сіл і далі наступає на стратегічно важливі об'єкти, просуваючись вглиб Алеппо.

30 листопада військові режиму Асада оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо, одного з двох найбільших міст Сирії.

2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають з Дамаска та залишили декілька баз у Сирії.