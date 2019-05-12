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12.05.2019, 23:56

Наев: На освобождение Донбасса уйдет менее суток

Наев: На освобождение Донбасса уйдет менее суток - Фото
Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)

Экс-командующий операцией объединенных сил Сергей Наев считает, что на прорыв ВСУ ко границе с РФ на востоке Украины уйдет "меньше суток"

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В Донбассе находятся 35000 кадровых офицеров Вооруженных сил РФ, а на военную операцию по освобождению Украиной захваченных территорий потребуется менеее суток. Об этом заявил экс-командующий операцией объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН.

"Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрые действия, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", - заявил он.

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По его словам, следующий шаг - "специальные мероприятия" Нацгвардии, Нацполиции и других силовых структур.

Также экс-командующий сообщил, что в оккупированном Россией Крыму задействованы 40000 кадровых российских офицеров, в Донбассе - 35000.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемой точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11000 российских граждан (еще до выдачи паспортов - ред.), а остальная часть личного состава - местные жители", - уточнил он.

Наев подчеркнул, что командиров так называемых "1-го или 2-го армейского корпуса" никогда не показывают, и "это частично подтверждает, что там, на этих должностях, кадровые российские генералы".

Ранее сообщалось, что советник Зеленского по нацобороне и безопасности Иван Апаршин считает, что военным способом можно вернуть Донбасс и Крым, но он не будет советовать никому такой вариант. 

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Теги: российские офицеры, Сергей Наев, Донбасс, Крым, ордло, освобождение, экс-командующий
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