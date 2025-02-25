Экс-посол США уверен, что украинцам не стоит слишком остро реагировать на заявления Трампа

Джон Хербст утверждает, что Дональд Трамп злится на реакции относительно его заявлений

Джон Хербст (Фото: Maciej Kulczynski/EPA)

Украинцам не стоит слишком остро реагировать на заявления, звучащие из Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине и аналитик Атлантического совета Джон Хербст в комментарии LIGA.net в кулуарах саммита YES.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Безусловно, не стоит", – согласился дипломат, отвечая на вопрос, нужно ли украинцам остро реагировать на заявления официальных лиц США.

Хербст считает, что если есть реакция, президент США Дональд Трамп злится.

Дипломат привел пример, когда американский президент задел российского диктатора Владимира Путина. Он ничего не ответил ему.

"Путин ничего не сказал. Другие россияне что-то сказали, но Путин ничего не сказал. Это один случай, возможно, единственный во всем мире, когда президент Владимир Зеленский может поучиться у Путина", – констатировал экс-посол США в Киеве.