Экс-посол США уверен, что украинцам не стоит слишком остро реагировать на заявления Трампа
Украинцам не стоит слишком остро реагировать на заявления, звучащие из Соединенных Штатов. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине и аналитик Атлантического совета Джон Хербст в комментарии LIGA.net в кулуарах саммита YES.
"Безусловно, не стоит", – согласился дипломат, отвечая на вопрос, нужно ли украинцам остро реагировать на заявления официальных лиц США.
Хербст считает, что если есть реакция, президент США Дональд Трамп злится.
Дипломат привел пример, когда американский президент задел российского диктатора Владимира Путина. Он ничего не ответил ему.
"Путин ничего не сказал. Другие россияне что-то сказали, но Путин ничего не сказал. Это один случай, возможно, единственный во всем мире, когда президент Владимир Зеленский может поучиться у Путина", – констатировал экс-посол США в Киеве.
- 18 февраля 2025 года президент США заявил на пресс-конференции, что рейтинг Зеленского якобы упал до 4% и Украине следует провести выборы перед переговорами об окончании войны.
- В ответ утром 19 февраля украинский лидер отметил, что Трамп озвучил российскую дезинформацию.
- В тот же день Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что президенту Украины лучше "двигаться быстро или у него не останется страны".