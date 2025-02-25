Экс-посол США в Украине: Есть два способа объяснить то, что делает Трамп
Есть два способа объяснить то, что сейчас делает президент США Дональд Трамп в контексте российско-украинской войны. Один из них в итоге будет положительным, другой – нет. Об этом рассказал бывший посол Штатов в Украине и аналитик "Атлантического совета" Джон Гербст в комментарии LIGA.net в кулуарах саммита YES.
"Отрицательная интерпретация заключается в том, что Трамп сейчас находится в процессе облегчения жизни для Путина. Чтобы Путин мог делать все, что он хочет, в Украине. Это то, чего люди боятся. И учитывая, что он сделал, это вполне возможно", – считает дипломат.
Другая возможность, по мнению Гербста, заключается в том, что он выдвинул свои условия, чтобы быстро достичь продолжительного мира, требующего компромисса как со стороны Украины, так и со стороны России.
Он напомнил, что всего пять недель назад Трамп говорил, что Путин является препятствием на пути к миру.
"Возможно, он все еще хочет это сделать, но у него странный способ общения с диктаторами. Он гладит их по голове, вместо того чтобы бить по голени", – сказал экс-посол.
Он напомнил, что Трамп поступил так с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
Но, считает Гербст, если это действительно то, что происходит, то в какой-то момент Трамп поймет, что поглаживание Путина по голове не заставит диктатора РФ заключить мирное соглашение.
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