Експосол США в Україні: Є два способи пояснити те, що робить Трамп

Гербст не виключає, що нинішнє спілкування Трампа з Путіним може бути його своєрідним способом комунікації з диктаторами

Джон Гербст (Фото: YES)

Є два способи пояснити те, що нині робить президент США Дональд Трамп у контексті російсько-української війни. Один з них зрештою буде позитивним, інший – ні. Про це розповів колишній посол Штатів в Україні й аналітик Атлантичної ради Джон Гербст у коментарі LIGA.net у кулуарах саміту YES.

"Негативна інтерпретація полягає в тому, що Трамп зараз перебуває в процесі полегшення життя для Путіна. Щоби Путін міг робити все, що він хоче, в Україні. Це те, чого люди бояться. І з огляду на те, що він зробив, це цілком можливо", – вважає дипломат.

Інша можливість, на думку Гербста, полягає в тому, що він висунув свої умови, аби швидко досягти тривалого миру, який вимагає компромісу як з боку України, так і з боку Росії.

Він нагадав, що лише п'ять тижнів тому Трамп казав, що Путін є перешкодою на шляху до миру.

"Можливо, він все ще хоче це зробити, але у нього дивний спосіб спілкування з диктаторами. Він гладить їх по голові замість того, щоб бити по гомілці", – сказав експосол.

Він нагадав, що Трамп вчинив так із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Але, вважає Гербст, якщо це справді те, що відбувається, то в якийсь момент Трамп зрозуміє, що погладжування Путіна по голові не змусить диктатора РФ укласти мирну угоду.