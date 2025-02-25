Експосол США вважає, що українцям не варто надто гостро реагувати на заяви Трампа
Українцям не варто надто гостро реагувати на заяви, які лунають зі Сполучених Штатів. Таку думку висловив колишній посол США в Україні й аналітик Атлантичної ради Джон Гербст у коментарі LIGA.net у кулуарах саміту YES.
"Безумовно, не варто", – погодився дипломат, відповідаючи на запитання про те, чи потрібно українцям гостро реагувати на заяви офіційних осіб США.
Гербст вважає, що коли є реакція, то президент США Дональд Трамп злиться.
Дипломат навів приклад, коли американський президент зачепив російського диктатора Володимира Путіна. Той нічого не відповів йому.
"Путін нічого не сказав. Інші росіяни щось сказали, але Путін нічого не сказав. Це один випадок, можливо, єдиний у всьому світі, коли президент Володимир Зеленський може повчитися у Путіна", – констатував експосол США у Києві.
- 18 лютого 2025 року президент США заявив на пресконференції, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4% і Україні слід провести вибори перед переговорами щодо закінчення війни.
- У відповідь уранці 19 лютого український лідер зазначив, що Трамп озвучив російську дезінформацію.
- Того самого дня Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і заявив, що президенту України краще "рухатися швидко або у нього не залишиться країни".