Экс-посол США в НАТО: Республиканцы против помощи Украине из-за желания электората

Иво Даалдер (фото: Facebook)

Посол США в НАТО в 2009-2013 годах Иво Даалдер заявил, что крупнейшим противником помощи Украине сейчас является 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Кроме того, республиканцы поддерживают его из-за желания электората, заявил он в интервью LIGA.net.

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По его словам, поддержка помощи Украине в США остается сильной. Даалдер вспомнил опрос, показавший, что по состоянию на конец 2023 года 62% американских избирателей — "за" военную помощь Украине.

В то же время именно среди республиканцев и их избирателей снижается уровень поддержки. Большинство республиканцев и большинство поклонников Трампа теперь – против помощи Украине.

"Следовательно республиканские конгрессмены, которые хотят в ноябре переизбраться в Конгресс, сталкиваются с желаниями электората. Вот почему более половины Палаты представителей теперь против. Сам Трамп – наиболее яркий представитель противников", – сказал он.

Даалдер также объяснил, что американцы не будут голосовать за Джо Байдена или против Трампа только потому, что один поддерживает помощь Украине, а другой – нет.

"У нас много своих проблем. В этом смысле вы – часть большей картины. Но голосование по помощи оказывает влияние на поведение конгрессменов", – резюмировал политик.

7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

11 февраля Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.

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