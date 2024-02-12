Експосол США в НАТО: Республіканці проти допомоги Україні через бажання електорату

Найбільш яскравий противник допомоги Україні в США – це Дональд Трамп, заявив Іво Даалдер

Іво Даалдер (Фото: Facebook)

Посол США в НАТО у 2009-2013 роках Іво Даалдер заявив, що найбільшим противником допомоги Україні наразі є 45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Крім того, республіканці підтримують його через бажання електорату, заявив він в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, підтримка допомоги Україні у США залишається сильною. Даалдер згадав опитування, яке показало, що станом на кінець 2023 року 62% американських виборців — "за" військову допомогу Україні.

Водночас саме серед республіканців та їхніх виборців знижується рівень підтримки. Більшість республіканців та більшість прихильників Трампа тепер – проти допомоги Україні.

"Відтак республіканські конгресмени, які хочуть в листопаді переобратися в Конгрес, стикаються з бажаннями електорату. Ось чому більше ніж половина Палати представників тепер проти. Сам Трамп – найяскравіший представник противників", – сказав він.

Даалдер також пояснив, що американці не голосуватимуть за Джо Байдена чи проти Трампа тільки через те, що один підтримує допомогу Україні, а інший – ні.

"У нас багато своїх проблем. У цьому сенсі ви – частина більшої картини. Але голосування щодо допомоги впливає на поведінку конгресменів", – резюмував політик.

7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає допомогу Ізраїлю, Україні та посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, яку вимагали республіканці.

8 лютого в Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню – без міграційної реформи та безпеки кордону.

11 лютого Сенат зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд без угоди щодо міграційної реформи та безпеки кордону.

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