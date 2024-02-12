Експосол США в НАТО про допомогу Україні: Три з гаком місяці переговорів викинуті надарма

Колишній посол США в НАТО Даалдер заявив, що угода, стосовно якої ведуться переговори, більше не є актуальною

Міністр оборони Норвегії Еспен Барт Ейде та колишній посол США в НАТО Іво Даалдер (Фото: EPA/PETER HUDEC)

Керівник Чиказької ради з глобальних питань Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО, який працював у командах президентів-демократів Білла Клінтона, Барака Обами та Джо Байдена, вважає, що напрацьована у Сенаті міжпартійна угода щодо виділення грошей на кордон з Мексикою та, зокрема, допомогу Україні - не пройде нижню Палату представників, яку контролюють республіканці. Він заявив, що три місяці переговорів щодо фінансування викинуті надарма. Про це Даалдер розповів у інтерв'ю для LIGA.net.

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Сенат США зараз розглядає законопроєкт про іноземне фінансування на $95,34 млрд. Він містить $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю та $4,83 млрд для допомоги союзникам Америки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню. Угода також передасть $9,15 млрд гуманітарної допомоги зонам конфлікту, таким як Газа, Західний берег річки Йордан та Україна.

На питання журналіста щодо того, що буде з допомогою від США Україні протягом 2024 року, Даалдер заявив, що угода, стосовно якої ведуться переговори, більше не є актуальною.

"Три з гаком місяці переговорів, на жаль, викинуті надарма. Дедалі менш вірогідно, що буде взагалі будь-яка угода про допомогу вам цього року. Хоча вона все ще можлива", – зазначив він.

На думку експосла США в НАТО, ймовірніший варіант – надання військової допомоги, а не економічної.

"Із допомоги в $60 млрд – $45 млрд мало бути військової, а $15 млрд – економічної. Можливо, вдасться протягнути через Конгрес окремо $45 млрд військової. Ця сума може бути приєднана до іншого закону", – пояснив Даалдер та додав, що "якщо існує такий шанс, то не пізніше березня".

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7 лютого ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає допомогу Ізраїлю, Україні та посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, яку вимагали республіканці.

8 лютого в Сенаті США попередньо підтримали законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню – без міграційної реформи та безпеки кордону.

11 лютого Сенат зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95,3 млрд без угоди щодо міграційної реформи та безпеки кордону.

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