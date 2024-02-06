Байден звинуватив Трампа у зриві домовленостей по кордону. Від цього залежить допомога Україні

Президент США заявив, що, судячи з усього, законопроєкт навіть не дійде до сенату через це

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден звинуватив свого попередника на посту Дональда Трампа у зриві угоди щодо прикордонної політики. У пакеті з цими домовленостями планується голосування за надання підтримки Україні та Ізраїлю. Про це американський лідер заявив під час прессбрифінгу у Білому домі на тлі інформації, що двопартійна угода близька до зриву.

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За словами президента США, тепер "все вказує на те", що законопроєкт навіть не внесуть на розгляд сенату — і причиною цьому є позиція Трампа. Байден зазначив, що Трамп вважає це поганим для себе політично.

Американський президент зауважив, що Трамп використовує цю проблему як зброю. Також за даними Байдена, Трамп зв'язався з республіканцями у Палаті представників та Сенаті й "погрожував і намагався залякати їх", аби ті проголосували проти цієї пропозиції по кордону.

Президент США закцентувався й на тому, що до цього пакету входить і допомога Україні й нагадав, що з затримкою допомоги в України стає менше можливостей для захисту — чого і хоче російський диктатор Володимир Путін.

Він нагадав, що США мобілізували коаліцію з 50 країн та об'єднали НАТО й збільшили кількість членів Альянсу. Тому Сполучені штати не можуть відвернутися від України, зазначив він.

"Підтримка цього законопроєкту — це протидія Путіну. Якщо не підтримати цей законопроєкт, це допоможе Путіну. Якщо ми не зупинимо його апетити — він не зупиниться в Україні. Він себе не буде обмежувати. І витрати для США, для партнерів зростуть", — пояснив він.

Байден нагадав, що підтримка України в цей час "ніколи не буде забута".

Також він зазначив, що законопроєкт надає допомогу Ізраїлю для захисту від ХАМАСу та допомогу, яка рятує життя для палестинців.

Президент США резюмував, що республіканці мають прийняти рішення щодо цього законопроєкту. Він зазначив, що одразу підпише документ, якщо його затвердять.

Байден пообіцяв, що якщо законопроєкт не затвердять, то він чітко доноситиме до американців, що це сталося через республіканців, котрі "просто бояться" Трампа: "І хай знають, що єдине питання, чому немає захисту кордону — це Дональд Трамп і його друзі".

"Треба ще раз згадати, хто ми є. Ми — США, немає нічого неможливого, коли ми робимо це разом. І я сподіваюся і молюся, що вони [республіканці] не підірвуть цю домовленість", – підсумував американський лідер.

5 лютого Сенат США оприлюднив пакет на $118,28 млрд, з яких $60,06 млрд – на підтримку України. Документ поєднує політику охорони кордонів з допомогою у воєнний час для України, Ізраїлю та інших союзників США. Президент США Джо Байден закликав Конгрес "об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду".

У понеділок спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що "побачив достатньо" та не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема на підтримку України та Ізраїлю. Також він написав, що за цим законом "кордон ніколи не закриється".

Видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з переговорами, повідомило, що сенатори-республіканці після 90-хвилинного засідання 5 лютого заявили, що заплановане на 7 лютого голосування щодо законопроєкту про надання, зокрема, допомоги Україні – є надто раннім.

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