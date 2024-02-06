Байден обвинил Трампа в срыве договоренностей по границе. От этого зависит помощь Украине

Президент США заявил, что, судя по всему, законопроект даже не дойдет до сената из-за этого

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника на посту Дональда Трампа в срыве соглашения по пограничной политике. В пакете с этими соглашениями планируется голосование за предоставление поддержки Украине и Израилю. Об этом американский лидер заявил во время пресс-брифинга в Белом доме на фоне информации, что двухпартийное соглашение близко к срыву.

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По словам президента США, теперь "все указывает на то", что законопроект даже не будет внесен на рассмотрение сената — и причиной тому является позиция Трампа. Байден отметил, что Трамп считает это плохим для себя политически.

Американский президент обратил внимание, что Трамп использует эту проблему как оружие. Также по данным Байдена, Трамп связался с республиканцами в Палате представителей и Сенате и "угрожал и пытался запугать их", чтобы те проголосовали против этого предложения по границе.

Президент США акцентировался на том, что в этот пакет входит и помощь Украине и напомнил, что с задержкой помощи у Украины становится меньше возможностей для защиты — чего и хочет российский диктатор Владимир Путин.

Он напомнил, что США мобилизовали коалицию из 50 стран, объединили НАТО и увеличили количество членов Альянса. Поэтому Соединенные штаты не могут отвернуться от Украины, отметил он.

"Поддержка этого законопроекта – это противодействие Путину. Если не поддержать этот законопроект, это поможет Путину. Если мы не остановим его аппетиты – он не остановится в Украине. Он себя не будет ограничивать. И расходы для США, для партнеров возрастут", – пояснил он.

Байден напомнил, что поддержка Украины в это время "никогда не будет забыта".

Также он отметил, что законопроект оказывает помощь Израилю для защиты от ХАМАС и помощь, которая спасает жизни для палестинцев.

Президент США резюмировал, что республиканцы должны принять решение по этому законопроекту. Он отметил, что сразу подпишет документ, если его утвердят.

Байден пообещал, что если законопроект не утвердят, то он будет четко доносить до американцев, что это произошло из-за республиканцев, "просто боящихся" Трампа: "И пусть знают, что единственный вопрос, почему нет защиты границы — это Дональд Трамп и его друзья".

"Нужно еще раз вспомнить, кем мы являемся. Мы — США, нет ничего невозможного, когда мы делаем это вместе. И я надеюсь и молюсь, что они [республиканцы] не подорвут эту договоренность", – подытожил американский лидер.

5 февраля Сенат США обнародовал пакет на $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд – в поддержку Украины. Документ объединяет политику охраны границ с помощью в военное время для Украины, Израиля и других союзников США. Президент США Джо Байден призвал Конгресс "объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение".

В понедельник спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что "увидел достаточно" и не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект относительно дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности, на поддержку Украины и Израиля. Также он написал, что по этому закону "граница никогда не закроется".

Издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, которые ознакомлены с переговорами, сообщило, что сенаторы-республиканцы после 90-минутного заседания 5 февраля заявили, что запланированное на 7 февраля голосование по законопроекту о предоставлении, в частности, помощи Украине – слишком раннее.

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