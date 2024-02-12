Экс-посол США в НАТО о помощи Украине: Три с лишним месяца переговоров выброшены впустую

Бывший посол США в НАТО Даалдер заявил, что соглашение, по которому ведутся переговоры, больше не является актуальным

Министр обороны Норвегии Эспен Барт Эйде и бывший посол США в НАТО Иво Даалдер (Фото: EPA/PETER HUDEC)

Руководитель Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер, бывший посол США в НАТО, работавший в командах президентов-демократов Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена, считает, что наработанное в Сенате межпартийное соглашение о выделении денег на границу с Мексикой и, в частности, помощь Украине – не пройдет нижнюю Палату представителей, которую контролируют республиканцы. Он заявил, что три месяца переговоров о финансировании выброшены напрасно. Об этом Даалдер рассказал в интервью для LIGA.net.

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Сенат США сейчас рассматривает законопроект об иностранном финансировании на $95,34 млрд. Он содержит $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля и $4,83 млрд для помощи союзникам Америки в Индийско-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваню. Соглашение также передаст $9,15 млрд гуманитарной помощи зонам конфликта, таким как Газа, Западный берег реки Иордан и Украина.

На вопрос журналиста о том, что будет с помощью от США Украине в течение 2024 года, Даалдер заявил, что соглашение, по которому ведутся переговоры, больше не является актуальным.

"Три с лишним месяца переговоров, к сожалению, выброшены впустую. Все менее вероятно, что будет вообще какое-либо соглашение о помощи вам в этом году. Хотя оно все еще возможно", – отметил он.

По мнению экс-посла США в НАТО, более вероятный вариант – предоставление военной помощи, а не экономической.

"Из помощи в $60 млрд – $45 млрд должно было быть военной, а $15 млрд – экономической. Возможно, удастся протянуть через Конгресс отдельно $45 млрд военной. Эта сумма может быть присоединена к другому закону", – пояснил Даалдер и добавил, что "если существует такой шанс, то не позднее марта".

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7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

11 февраля Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд без соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.

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