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Экс-замглавы Госспецсвязи арестовали с правом на залог в 10 млн грн

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27.11.2023, 09:35
Экс-замглавы Госспецсвязи арестовали с правом на залог в 10 млн грн - Фото
Виктор Жора (Фото: Facebook)

Экс-замглавы Госспецсвязи Виктору Жоре избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом на залог в 10 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и другие чиновники в составе организованной группы "завладели бюджетными средствами в особо крупном размере на общую сумму более 62 млн грн" при закупке программного обеспечения для создания систем защищенных реестров данных.

Щиголя отправили в СИЗО, но в тот же день он вышел из-под стражи под залог в 25 млн грн.

  • 20 ноября 2023 года Госспецсвязи заявило, что все закупки с 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства, и призвало воздержаться от обвинений по отношению к должностным лицам к решению суда.

Читайте также: Из СИЗО в один день вышли нардеп Одарченко и застройщик. Последний – за 100 млн грн залога

Милана Головань
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коррупциявойнаГосспецсвязиЮрий Щигольвиктор жора
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