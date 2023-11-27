Ексзаступника голови Держспецзв'язку арештували з правом на заставу у 10 млн грн

Ексзаступнику голови Держспецзв'язку Віктору Жорі обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом на заставу у 10 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За версією слідства, колишній голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь та інші посадовці у складі організованої групи "заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн" під час закупівлі програмного забезпечення для створення систем захищених реєстрів даних.

Щиголя відправили у СІЗО, але того ж дня він вийшов з-під варти під заставу у 25 млн грн.

20 листопада 2023 року Держспецзв'язку заявило, що всі закупівлі з 2020 року проводилися з дотриманням чинного законодавства, й закликало утриматися від звинувачень щодо посадовців до рішення суду.

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