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Ексзаступника голови Держспецзв'язку арештували з правом на заставу у 10 млн грн

Этот материал также доступен на русском
27.11.2023, 09:35
Ексзаступника голови Держспецзв'язку арештували з правом на заставу у 10 млн грн - Фото
Віктор Жора (Фото: Facebook)

Ексзаступнику голови Держспецзв'язку Віктору Жорі обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом на заставу у 10 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, колишній голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь та інші посадовці у складі організованої групи "заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 62 млн грн" під час закупівлі програмного забезпечення для створення систем захищених реєстрів даних.

Щиголя відправили у СІЗО, але того ж дня він вийшов з-під варти під заставу у 25 млн грн. 

  • 20 листопада 2023 року Держспецзв'язку заявило, що всі закупівлі з 2020 року проводилися з дотриманням чинного законодавства, й закликало утриматися від звинувачень щодо посадовців до рішення суду.

Читайте також: Із СІЗО в один день вийшли нардеп Одарченко та забудовник. Останній – за 100 млн грн застави

Мілана Головань
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