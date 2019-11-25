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Экс-замминистра вышел из СИЗО: суд уменьшил залог в шесть раз

Экс-замминистра вышел из СИЗО: суд уменьшил залог в шесть раз - Фото
Юрий Бровченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.11.2019, 15:01

Залог за бывшего чиновника внесли родственники

Подозреваемый в государственной измене бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО после внесения залога. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на адвоката Бровченко Сергея Стретовича.

Размер залога был уменьшен почти в шесть раз. 23 октября Шевченковский райсуд Киева назначил его в размере 3,4 млн грн, а 11 ноября Киевский апелляционный суд постановил уменьшить размер залога до 576,3 тыс грн.

20 ноября, после внесения залога Бровченко вышел из СИЗО. По словам адвоката, залог за бывшего чиновника внесли родственники.

22 октября Бровченко в аэропорту Борисполь задержала контрразведка СБУ.

По данным следствия, экс-замминистра был участником схемы по присвоению $8,2 млн грн. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (Госизмена) УК.

Также были задержаны другие возможные участники схемы: украинский госчиновник и представитель иностранной компании.

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министерство экономики Юрий Бровченко госизмена залог
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