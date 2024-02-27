Эксперт: На 20 миллионов мобилизованных россиян Украина может собрать где-то три миллиона

Виктор Кевлюк (Фото: Facebook)

На 20 миллионов мобилизованных россиян Украина гипотетически может мобилизовать около трех миллионов. Такое мнение для спецпроекта LIGA.net высказал эксперт Центра оборонных стратегий полковник запаса Виктор Кевлюк.

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Он отметил, что Украина меньше по населению, чем Россия, в 3,5 раза.

"Если отталкиваться от количества людей, которые потенциально могут быть призваны, россияне имеют где-то 20-22 миллиона, хотя Шойгу говорит о 27 миллионах, а с другой стороны официально они заявляют, что у них есть только 7 миллионов. У нас все гораздо в меньших объемах, но я думаю, что против их 20 миллионов мы можем собрать где-то, пожалуй, миллионов три. Не факт, возможно и больше", – считает Кевлюк.

Поэтому, добавляет он, сохранение жизни украинских военных "крайне важно".

Это можно делать несколько способов, считает эксперт.

Первый способ – тщательное планирование, подготовка и организация ведения боевых действий.

"То есть мы должны отказаться от старого советского принципа "выполнить задачу любой ценой". Не надо выполнять задачу. Чем больше пехоты мы сохраним, тем больше задач мы выполним потом, когда противник будет слабее", – объясняет Кевлюк.

Второе направление – это всестороннее обеспечение войск всем нужным "прежде всего одного единственного отдельно взятого пехотинца".



"Этот человек должен получать все – от денег до индивидуальной бронезащиты, современного оружия, боеприпасов в тех количествах, в которых он себе пожелает. Все это не должно быть каким-то предметом даже дискуссии. Это должно стать такой повседневностью, что у человека все есть, до к этому все привыкли", – выразился он.

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Третий момент – "мы должны изменить взгляды подавляющего большинства командиров на боевые задачи", отмечает Кевлюк.

"Очень часто от многих я слышу, что мы потеряли опорный пункт – это вселенского масштаба катастрофа. Вот вообще не катастрофа. Отошли на другой рубеж, ведем оборону там, а тот опорный пункт мы себе потом вернем. Штурмы абсолютно тактически бессмысленных высот и посадок – все это ни при чем. Кроме потерь, оно не дает нам какого-либо стратегического преимущества. Очень часто и тактического тоже не дает. Это следует переосмыслить", – отметил он.

Четвертый. Когда происходят события наступательные, наступление должно быть всесторонне обеспечено.

"Для этого нужно уметь взаимодействовать с теми, кто тебя обеспечивает. Мы должны иметь нужное количество саперов, специалистов по строительству дорог, строительству мостов, преодолению препятствий, артиллеристов", – резюмировал полковник запаса.



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