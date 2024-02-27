Експерт: На 20 мільйонів мобілізованих росіян Україна може зібрати десь мільйони три

Віктор Кевлюк (Фото: Facebook)

На 20 мільйонів мобілізованих росіян Україна гіпотетично може мобілізувати близько трьох мільйонів. Таку думку для спецпроєкту LIGA.net висловив експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

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Він зазначив, що Україна менша за населенням, ніж Росія, у 3,5 раза.

"Якщо відштовхуватися від кількості людей, які потенційно можуть бути призвані, росіяни мають десь 20-22 мільйони, хоча Шойгу каже про 27 мільйонів, а, з іншого боку, офіційно вони заявляють, що у них є тільки 7 мільйонів. У нас все набагато в менших обсягах, але я думаю, що проти їх 20 мільйонів ми можемо зібрати десь, мабуть, мільйонів з три. Не факт, можливо, і більше", – вважає Кевлюк.

Тому, додає він, збереження життя українських військових є "вкрай важливим".

Це можна робити у декілька способів, вважає експерт.

Перший спосіб – це ретельне планування, підготовка й організація ведення бойових дій.

"Тобто ми маємо відмовитися від старого радянського принципу "виконати завдання за будь-яку ціну". Не треба виконувати завдання. Що більше піхоти ми збережемо, то більше завдань ми виконаємо потім, коли противник буде слабкіший", – пояснює Кевлюк.

Другий напрям – це всебічне забезпечення військ усім потрібним, "насамперед одного єдиного окремо взятого піхотинця".



"Ця людина має отримувати все – від грошей до індивідуального бронезахисту, сучасної зброї, боєприпасів у тих кількостях, в яких він собі побажає. Все це не має бути якимось предметом навіть дискусії. Це має стати такою повсякденністю, що в людини все є, до цього всі звикли", – висловився він.

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Третій момент – "ми маємо змінити погляди переважної більшості командирів на бойові завдання", зазначає Кевлюк.

"Дуже часто від багатьох я чую, що ми втратили опорний пункт – це вселенського масштабу катастрофа. Оце взагалі не катастрофа. Відійшли на інший рубіж, ведемо оборону там, а той опорний пункт ми собі потім повернемо. Штурми абсолютно тактично безсенсових висот і посадок – все це ні до чого. Крім втрат, воно не дає нам якоїсь стратегічної переваги. Дуже часто і тактичної також не дає. Це слід переосмислити", – зазначив він.

Четверте. Коли відбуваються події наступальні, наступ має бути всебічно забезпечений.

"Для цього потрібно вміти взаємодіяти з тими, хто тебе забезпечує. Ми повинні мати потрібну кількість саперів, фахівців з будівництва доріг, з будівництва мостів, з подолання перешкод, артилеристів", – резюмував полковник запасу.

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