Голова оборонного комітету Ради: Справедлива мобілізація не про те, щоб усі сиділи в окопах
Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив у інтерв'ю АрміяInform, що "справедлива мобілізація" – це не про те, щоб "усі обов'язково потрапили до окопів".
На думку депутата, справедливість мобілізації визначатиметься "справедливими механізмами її організації та проведення".
По-перше, каже Завітневич, це об’єктивний та повноцінний облік усіх військовозобов’язаних.
По-друге, це вручення повісток у всім зрозумілий спосіб, що виключає протиправні дії працівників ТЦК з використанням фізичного насилля.
По-третє, вважає депутат, це забезпечення адресного використання військовозобов’язаних відповідно до потреб Сил оборони, військово-облікової спеціальності осіб, стану їхнього здоров’я тощо.
По-четверте, це мотивування військовозобов’язаних на підтримання відповідного рівня кваліфікації згідно з військово-професійною підготовкою або її підвищенням, а також "покращення мотиваційного пакета для перебування мобілізованого військовозобов’язаного у війську протягом зажаданого державою терміну".
По-п’яте, це гарантування державою відповідного рівня та тривалості підготовки мобілізованих осіб.
По-шосте, це надання права військовозобов’язаному самостійно керувати процесом своєї мобілізації на основі рекрутингу, тобто підписання контракту з МО України на визначений термін.
"Отже, справедлива мобілізація — це не про те, щоб усі обов’язково потрапили до окопів", – резюмував він.
- 30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.
- 7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.
- До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.
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