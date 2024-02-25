Голова оборонного комітету Ради: Справедлива мобілізація не про те, щоб усі сиділи в окопах

Перебування на лінії фронту має базуватися на ротаційній основі, вважає Олександр Завітневич

Олександр Завітневич (Фото: ОП)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив у інтерв'ю АрміяInform, що "справедлива мобілізація" – це не про те, щоб "усі обов'язково потрапили до окопів".

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На думку депутата, справедливість мобілізації визначатиметься "справедливими механізмами її організації та проведення".

По-перше, каже Завітневич, це об’єктивний та повноцінний облік усіх військовозобов’язаних.

По-друге, це вручення повісток у всім зрозумілий спосіб, що виключає протиправні дії працівників ТЦК з використанням фізичного насилля.

По-третє, вважає депутат, це забезпечення адресного використання військовозобов’язаних відповідно до потреб Сил оборони, військово-облікової спеціальності осіб, стану їхнього здоров’я тощо.

По-четверте, це мотивування військовозобов’язаних на підтримання відповідного рівня кваліфікації згідно з військово-професійною підготовкою або її підвищенням, а також "покращення мотиваційного пакета для перебування мобілізованого військовозобов’язаного у війську протягом зажаданого державою терміну".

По-п’яте, це гарантування державою відповідного рівня та тривалості підготовки мобілізованих осіб.

По-шосте, це надання права військовозобов’язаному самостійно керувати процесом своєї мобілізації на основі рекрутингу, тобто підписання контракту з МО України на визначений термін.

"Отже, справедлива мобілізація — це не про те, щоб усі обов’язково потрапили до окопів", – резюмував він.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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