Глава оборонного комитета Рады: Справедливая мобилизация не о том, чтобы все были в окопах

Нахождение на линии фронта должно базироваться на ротационной основе, считает Александр Завитневич

Александр Завитневич (Фото: ОП)

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил в интервью АрмияInform, что "справедливая мобилизация" – это не о том, чтобы "все обязательно попали в окопы".

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По мнению депутата, справедливость мобилизации будет определяться "справедливыми механизмами ее организации и проведения".

Во-первых, говорит Завитневич, это объективный и полноценный учет всех военнообязанных.

Во-вторых, это вручение повесток всем понятным образом, что исключает противоправные действия работников ТЦК с использованием физического насилия.

В-третьих, считает депутат, это обеспечение адресного использования военнообязанных в соответствии с потребностями Сил обороны, военно-учетной специальности лиц, состояния их здоровья и т.д.

В-четвертых, это мотивировка военнообязанных на поддержание соответствующего уровня квалификации в соответствии с военно-профессиональной подготовкой или ее повышением, а также "улучшение мотивационного пакета для пребывания мобилизованного военнообязанного в армии в течение требуемого государством срока".

В-пятых, это гарантирование государством соответствующего уровня и продолжительности подготовки мобилизованных лиц.

В-шестых, это предоставление права военнообязанному самостоятельно управлять процессом своей мобилизации на основе рекрутинга, то есть подписание контракта с МО Украины на определенный срок.

"Следовательно, справедливая мобилизация – это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы", – резюмировал он.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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