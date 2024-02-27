Командир батальйону К-2 Верес про мобілізацію: Потрібна для того, щоб утримати те, що є

Кирило Верес (Фото: скриншот з відео)

Командир батальйону К-2 54 окремої механізованої бригади та Герой України Кирило Верес заявив, що мобілізація необхідна для того, щоб не втратити ще більше територій. Про це він повідомив у розмові з Ігорем Омеляновичем.

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За його словами, якщо Україна зараз проведе вдалу мобілізацію та поповнить частини, які зазнали втрат, то "не втратить те, що маємо зараз".

"Мобілізація потрібна, щоб не втрачати те, що у нас є. Люди на фронті виснажені, їм потрібен час на відпочинок. Це не обов'язково рік чи два, багатьом вистачає два тижні", – сказав Верес.

Він зазначив, що "не буває поганих людей, а бувають погані командири".

"Я не говорю, що всі командири погані, але все завжди починається з керівництва", – заявив комбат.