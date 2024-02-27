Командир батальона К-2 Верес о мобилизации: Нужна для того, чтобы удержать то, что есть
Командир батальона К-2 54 отдельной механизированной бригады и Герой Украины Кирилл Верес заявил, что мобилизация необходима для того, чтобы не потерять еще больше территорий. Об этом он сообщил в разговоре с Игорем Омеляновичем.
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По его словам, если Украина сейчас проведет удачную мобилизацию и пополнит части, которые понесли потери, то "не потеряет то, что у нас есть сейчас".
"Мобилизация нужна, чтобы не терять то, что у нас есть. Люди на фронте истощены, им нужно время на отдых. Это не обязательно год или два, многим хватает двух недель", — сказал Верес.
Он отметил, что "не бывает плохих людей, а бывают плохие командиры".
"Я не говорю, что все командиры плохие, но все всегда начинается с руководства", — заявил комбат.
- 30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.
- 7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.
- Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.