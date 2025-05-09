Экс-советник президента Румынии: Отношения Украины и Румынии находятся на пике
Отношения Украины и Румынии находятся на пике по сравнению с теми, что были до 2014 года. Этому способствовала помощь, которую предоставила Румыния Украине после начала российской агрессии. Такое мнение высказал президент Центра предотвращения и раннего предотвращения конфликтов, бывший советник президента Румынии по стратегическим вопросам, безопасности и внешней политике Юлиан Кифу в комментарии корреспонденту LIGA.net во время проведения 17-го ежегодного Киевского форума безопасности.
Отвечая на вопрос журналиста о перспективах украинско-румынских отношений, Кифу ответил, что они положительные.
"Я думаю, что в настоящее время у нас достаточно хорошие отношения. Они начали улучшаться после 2014 года, но сейчас я думаю, что мы на пике", – сказал он.
Как отметил Кифу, прежде всего потеплению способствовала помощь, которую Румыния предоставила украинцам.
"Свыше 7 млн украинцев по крайней мере проехали через Румынию, а более 1 млн остались, чтобы работать. И они узнали, как их здесь приняли", – сказал он.
Благодаря этому, отметил Кифу, "Украина заново открыла румын".
"Я думаю, что даже люди дома здесь, в Киеве и Украине, поняли, что старые, негибкие позиции были навязаны. Кто-то дразнил нас, чтобы держать отдельно", – высказал мнение он.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- Однако в декабре Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску. После этого результаты первого тура выборов были отменены и назначены повторные голосования.
- 9 марта 2025 года ЦИК Румынии запретил Джорджеску участвовать в повторных президентских выборах. Джорджеску и Симион являются политическими союзниками.
- 5 мая закончился подсчет голосов в первом туре президентских выборов, по результатам которого во второй тур выходят Симион и независимый кандидат Никушор Дан. Второй тур выборов запланирован на 18 мая.