Экс-советник президента Румынии: Отношения Украины и Румынии находятся на пике

По мнению Юлиана Кифу, с начала российской агрессии украинцы "переоткрыли" для себя румын

Юлиан Кифу (Фото: armyinform)

Отношения Украины и Румынии находятся на пике по сравнению с теми, что были до 2014 года. Этому способствовала помощь, которую предоставила Румыния Украине после начала российской агрессии. Такое мнение высказал президент Центра предотвращения и раннего предотвращения конфликтов, бывший советник президента Румынии по стратегическим вопросам, безопасности и внешней политике Юлиан Кифу в комментарии корреспонденту LIGA.net во время проведения 17-го ежегодного Киевского форума безопасности.

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах украинско-румынских отношений, Кифу ответил, что они положительные.

"Я думаю, что в настоящее время у нас достаточно хорошие отношения. Они начали улучшаться после 2014 года, но сейчас я думаю, что мы на пике", – сказал он.

Как отметил Кифу, прежде всего потеплению способствовала помощь, которую Румыния предоставила украинцам.

"Свыше 7 млн украинцев по крайней мере проехали через Румынию, а более 1 млн остались, чтобы работать. И они узнали, как их здесь приняли", – сказал он.

Благодаря этому, отметил Кифу, "Украина заново открыла румын".

"Я думаю, что даже люди дома здесь, в Киеве и Украине, поняли, что старые, негибкие позиции были навязаны. Кто-то дразнил нас, чтобы держать отдельно", – высказал мнение он.