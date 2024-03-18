El Pais пишет, что военные НАТО уже находятся в Украине. Боевые задачи не выполняют
Испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники написала, что военные НАТО уже находятся в Украине и выполняют различные задачи, связанные с войной.
Издание заявляет, что западные военнослужащие контролируют вооружения от партнеров, ведут разведывательные операции и обучают украинских военных.
Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон, который говорил о возможной отправке войск в Украину, непрямо подтвердил то, что военные НАТО не принимают участия в боевых действиях, но уже находятся на украинской территории.
В материале сказано, что Макрон нарушил "табу" Альянса, когда заговорил о войсках в Украине.
Ограничения заключались в том, что НАТО предоставляет помощь практически во всех сферах — от поставок вооружений и информации о российских целях, полетах бомбардировщиков оккупантов и обучению тысяч украинских призывников в Европе, но не отправляет войска.
- С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможность применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция все-таки решит направить солдат в Украину.
- Позже он объяснил, что его слова должны дать Европе новый импульс, чтобы ускорить помощь Украине.
- Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.
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