El Pais пише, що військові НАТО вже перебувають в Україні. Бойові завдання не виконують

Макрон підтвердив факт знаходження військових НАТО в Україні, але не для бойових дій

Емманюель Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Іспанська газета El Pais з посиланням на власні джерела написала, що військові НАТО вже перебувають в Україні та виконують різні завдання, пов'язані з війною.

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Видання заявляє, що західні військовослужбовці контролюють озброєння від партнерів, ведуть розвідувальні операції та навчають українських військових.

Зазначається, що президент Франції Емманюель Макрон, який говорив про можливе відправлення військ в Україну, непрямо підтвердив те, що військові НАТО не беруть участі у бойових діях, але вже перебувають на українській території.

У матеріалі сказано, що Макрон порушив "табу" Альянсу, коли заговорив про війська в Україні.

Обмеження полягали в тому, що НАТО надає допомогу практично у всіх сферах — від постачання озброєнь та інформації про російські цілі, польоти бомбардувальників окупантів та навчання тисяч українських призовників у Європі, але не відправляє війська.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить направити солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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