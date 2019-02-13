Ельченко в Совбезе ООН назвал "новую любимую тему россиян"

Владимир Ельченко (фото - скриншот видео)

Россияне теперь так часто говорят о выборах президента Украины, что кажется, они для них уже важнее выборов российской власти. Об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, - грядущие президентские выборы в Украине. Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ", - отметил он.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что выступление представителя России в Совбезе ООН предсталяло собой "ожидаемую сплошную истерику".

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.